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Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
22:45
Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
Teşkilat 129. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dizinin son bölümü ardından gelecek bölüme dair araştırmalar hız kazandı. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyonu yüksek bir bölüm yayımlandı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?