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Haberler Yaşam Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 22:45

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Teşkilat 129. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dizinin son bölümü ardından gelecek bölüme dair araştırmalar hız kazandı. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı dizide tansiyonu yüksek bir bölüm yayımlandı. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu TRT 1 ekranlarına yöneltiliyor. 5. sezonda devam eden yapım için haftaya neler olacak merak konusu. İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT 128. BÖLÜM İZLE

19 Ocak tarihli TRT 1 dizisini aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır.

Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.

Altay ve Neslihan kurdukları plan sayesinde Kraliçe'nin kimliğini öğrenmeye çok yakınlardır.

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