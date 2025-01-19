Teşkilat 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.

Altay ve Neslihan kurdukları plan sayesinde Kraliçe'nin kimliğini öğrenmeye çok yakınlardır.