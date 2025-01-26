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TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
23:00
Teşkilat yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Kardeşinin ölüm emrinin Ejder tarafından verildiğini öğrenen Korkut, intikam planları yapar. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?