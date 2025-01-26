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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 23:00

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Teşkilat yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor. Ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Kardeşinin ölüm emrinin Ejder tarafından verildiğini öğrenen Korkut, intikam planları yapar. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Teşkilat yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümü izleyenleri ekran başına kilitlerken, dizinin 130. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMAN

Heyecan dolu hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde, Altay ve ekibini zorlu bir mücadele bekliyordu. Düşmanın hain planları, kahramanları büyük bir sınavdan geçirecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT'IN 129. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat, her yeni bölümünde olduğu gibi bu hafta da izleyicilere aksiyon dolu anlar yaşatacak. 26 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak 129. bölümde Altay'ın, bulduğu ipuçlarının peşinden giderken karşılaştığı tuzak, hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Altay'ın tanık olduğu acı olaylar, mücadelesine yeni bir boyut kazandıracak.

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Altay'ın, ipuçlarını takip ettiği sırada yanında olan Neslihan, bir tuzağın kurbanı olur. Neslihan'ın öldüğüne şahit olan Altay, büyük bir yıkım yaşasa da düşmanlarına boyun eğmemekte kararlı. Bu olay hem Altay'ın hem de ekibin mücadelesini daha da zorlaştıracak.

TEŞKİLAT 130. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kardeşinin ölüm emrinin Ejder tarafından verildiğini öğrenen Korkut, intikam planları yapmaya başlar. Ejder, Hamdi ve diğerlerine gözdağı vermek isterken karşısında Korkut'u bulur. Bu karşılaşma, aralarındaki savaşı başlatırken, olaylar daha da karmaşık bir hal alır.

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