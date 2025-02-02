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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 23:10

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat, heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 130. bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından Teşkilat 131. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. Peki, Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar...

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor. 130. bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından, gözler Teşkilat 131. bölüm fragmanına çevrildi. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ı barındıran dizi her hafta pazar ekranlara geliyor. Peki, Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM KONUSU

Teşkilat 131. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında habere eklenecektir.

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TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay bulduğu ipucunun peşinden giderken Neslihan onu yalnız bırakmak istemez. Fakat kurulan tuzakla etkisiz hale getirilen Altay, Neslihan'ın öldürüldüğüne şahit olur. Korkut, kardeşinin ölüm emrini veren kişinin Ejder olduğunu öğrenir. Ejder, Hamdi ve masadakilere had bildirmeye geldiğinde karşısında Korkut'u bulur. Bu onlar arasındaki savaşın başlangıcıdır.

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Kraliçe bir yandan Ejder'i çözmeye çalışırken diğer yandan da en büyük engeli olan Altay'ı ortadan kaldırma peşindedir. Altay ise büyük acılar yaşasa da asla düşmana boyun eğmeyecektir.

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ekranı ile Teşkilat 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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