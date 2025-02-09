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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 17:29

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosu Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından kaleme alınan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle büyük beğeni kazanıyor. Her hafta heyecanla beklenen Teşkilat'ın 131. bölümü, 9 Şubat 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin yeni bölümünü HD izleme ekranı...

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon dolu sahneleri ekrana taşımaya devam ediyor. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı yapım, izleyicileri her hafta heyecan dolu anlarla buluşturuyor. Bu hafta ise merakla beklenen 131. bölümde yaşanacak sürprizler ve gelişmeler şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı. İşte, 9 Şubat Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izleme ekranı ahberin devamında...

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE

9 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay kapsüllerin peşindeyken Kraliçe'nin tuzağına düşer. Neslihan ise Muhafız'ı korumak için zorlu bir karar vermelidir. Bu kararın sebebini bilmeyen Altay ise onca insanı kaderine terk etmez.

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TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Ejder, Korkut'a gözdağı vermek ister. Bombayı fark eden Korkut hem kendini hem de etrafındaki insanları korumak zorundadır. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken yapacağı hamleler Hamdi'nin dikkatini çekmemelidir.

TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş
Aybüke Pusat
Yunus Emre Yıldırımer
Serdar Yeğin
Tuvana Türkay
Murat Aygen
Murat Han
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