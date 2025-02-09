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TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 09.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
17:29
TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosu Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından kaleme alınan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü karakterleriyle büyük beğeni kazanıyor. Her hafta heyecanla beklenen Teşkilat'ın 131. bölümü, 9 Şubat 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. İşte, dizinin yeni bölümünü HD izleme ekranı...