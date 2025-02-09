TEŞKİLAT 131. BÖLÜM İZLE | 9 Şubat Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla aksiyon dolu sahneleri ekrana taşımaya devam ediyor. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın başrollerini paylaştığı yapım, izleyicileri her hafta heyecan dolu anlarla buluşturuyor. Bu hafta ise merakla beklenen 131. bölümde yaşanacak sürprizler ve gelişmeler şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı. İşte, 9 Şubat Pazar akşamı TRT 1'de ekrana gelecek olan Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izleme ekranı ahberin devamında...