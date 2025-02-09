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TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
23:32
TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20:00'de 131. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine izleyicilerden tam not aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar…