TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem görevlerini hem de kişisel yaşamlarını konu alan bu aksiyon ve dram dolu dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Bugün ekrana gelen 131. bölüm ise gerilim dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?