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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:32

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20:00'de 131. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi, aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine izleyicilerden tam not aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte detaylar…

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin 132. bölüm fragmanı izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem görevlerini hem de kişisel yaşamlarını konu alan bu aksiyon ve dram dolu dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Bugün ekrana gelen 131. bölüm ise gerilim dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Teşkilat 132. bölümü, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak.

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş
Aybüke Pusat
Yunus Emre Yıldırımer
Serdar Yeğin
Tuvana Türkay
Murat Aygen
Murat Han

TEŞKİLAT 132. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

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