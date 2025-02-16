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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:29

TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Teşkilat 133. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dizinin son bölümünün ardından, yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı yapım, aksiyon dolu sahneleriyle devam ediyor. Son bölümde heyecanlı anlar yaşanırken izleyiciler gelecek bölümle ilgili ipuçlarını araştırıyor. Peki, Teşkilat'ın 133. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümüyle ilgili araştırmalar sürüyor. Beşinci sezonunu sürdüren yapımın son bölümünün ardından, izleyiciler gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Peki, Teşkilat'ın 133. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

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TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

Teşkilat'ın heyecan dolu yeni bölümü 16 Şubat Pazar saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin izle bilgisine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

https://www.youtube.com/@TeskilatTRT

TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ejder'in gitmesine izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıyadır. Korkut ise Akif Başkan'ın emriyle büyük bir karar vermek zorunda kalır. Görev için Ejder'i oradan çıkarması gereken Korkut, Altay'ı vurur.

TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Korkut her ne kadar Ejder'i kurtarmış olsa da yine şüphelerin hedefindedir. Operasyon uğruna en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un ne olursa olsun deşifre olmaması gerekmektedir.

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