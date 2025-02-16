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TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
23:29
TEŞKİLAT 133.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! TRT 1 ile Teşkiliat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Teşkilat 133. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Dizinin son bölümünün ardından, yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı yapım, aksiyon dolu sahneleriyle devam ediyor. Son bölümde heyecanlı anlar yaşanırken izleyiciler gelecek bölümle ilgili ipuçlarını araştırıyor. Peki, Teşkilat'ın 133. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde neler olacak?