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TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
23:27
TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de 133. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizi, heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine beğenileri kazandı. Aksiyonun hız kesmediği son bölümün ardından gözler, 134. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seyircileri bekleyen sürpriz gelişmeler neler? İşte merak edilen detaylar…