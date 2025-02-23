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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 23:27

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de 133. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği dizi, heyecan dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine beğenileri kazandı. Aksiyonun hız kesmediği son bölümün ardından gözler, 134. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Seyircileri bekleyen sürpriz gelişmeler neler? İşte merak edilen detaylar…

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in popüler yapımlarından Teşkilat dizisinin 134. bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem tehlikeli görevlerini hem de kişisel hayatlarını konu alan bu aksiyon ve dram yüklü dizi, başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Bugün yayınlanan 133. bölüm ise heyecan dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay kapsüllerin peşindeyken Kraliçe'nin tuzağına düşer. Neslihan ise Muhafız'ı korumak için zorlu bir karar vermelidir. Bu kararın sebebini bilmeyen Altay ise onca insanı kaderine terk etmez.

TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Ejder, Korkut'a gözdağı vermek ister. Bombayı fark eden Korkut hem kendini hem de etrafındaki insanları korumak zorundadır. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken yapacağı hamleler Hamdi'nin dikkatini çekmemelidir.

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TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Selen, Makinist ve dolayısıyla Kraliçe'nin manipülasyonları altında korkunç bir adımın ötesindedir. Yapacağı hamle hem abisinin hem de oradaki masum insanların canına mal olabilir. Düşmana boyun eğmeyecek Altay ise herkesi bu tuzaktan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

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