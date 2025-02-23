TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in popüler yapımlarından Teşkilat dizisinin 134. bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem tehlikeli görevlerini hem de kişisel hayatlarını konu alan bu aksiyon ve dram yüklü dizi, başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Bugün yayınlanan 133. bölüm ise heyecan dolu sahneleri ve duygusal anlarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Peki, Teşkilat'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?