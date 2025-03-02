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Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
23:18
Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
Teşkilat, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Temponun hiç düşmediği bu hafta yayınlanan 134. bölümde yaşanan olayların ardından, izleyiciler şimdi merakla Teşkilat 135. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki, Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, detaylar.