Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.