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Haberler Yaşam Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 23:18 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 23:18

Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Temponun hiç düşmediği bu hafta yayınlanan 134. bölümde yaşanan olayların ardından, izleyiciler şimdi merakla Teşkilat 135. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki, Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, detaylar.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Teşkilat'ın son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler sonrası izleyiciler heyecanla yeni bölüm fragmanını bekliyor. Başrollerinde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı dizi, her hafta Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Peki, Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, detaylar.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler için Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandığında habere eklenecektir.

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Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay her şeyin arkasında Ejder olduğunu öğrendikten sonra artık onun peşindedir. Korkut, kendini deşifre etmeden Altay'ı durdurmak zorundadır. Kraliçe'ye daha yakın olmak için Korkut bazı fedakârlıkları göze almalıdır. Durumlar gittikçe zorlaşırken Ejder'in hamlesi Korkut'u büyük riskler almaya itecektir.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde neler yaşanacak?

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.