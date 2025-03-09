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Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
17:31
Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!
TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen aksiyon dizisi "Teşkilat", her pazar akşamı izleyicisini ekran başına kilitliyor! Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünü paylaştığı, heyecan dolu dizinin 135. bölümü gündemde. Aksiyonun doruk noktasına ulaştığı bu yeni bölümde, ekip üyelerinin hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele ve gizem dolu yeni gelişmeler ekrana gelecek. İşte, "Teşkilat 135. Bölüm İzle" ekranı ve detaylar!