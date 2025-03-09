Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan "Teşkilat" dizisinin 135. bölümü izleyicilerin gündeminde! Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu bu aksiyon dolu dizide, Türk istihbaratının kahramanları, zorlu görevlerle baş başa kalıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Aksiyon ve dramın bir arada olduğu 135. bölüm için heyecan dorukta. İşte, Teşkilat son bölüm izle detayları…