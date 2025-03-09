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Haberler Yaşam Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!
Giriş Tarihi: 09.03.2025 17:31 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 17:31

Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

TRT 1'in büyük ilgiyle izlenen aksiyon dizisi "Teşkilat", her pazar akşamı izleyicisini ekran başına kilitliyor! Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünü paylaştığı, heyecan dolu dizinin 135. bölümü gündemde. Aksiyonun doruk noktasına ulaştığı bu yeni bölümde, ekip üyelerinin hayatta kalmak için verdikleri zorlu mücadele ve gizem dolu yeni gelişmeler ekrana gelecek. İşte, "Teşkilat 135. Bölüm İzle" ekranı ve detaylar!

Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

TRT 1 ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan "Teşkilat" dizisinin 135. bölümü izleyicilerin gündeminde! Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş'ın başrolünde olduğu bu aksiyon dolu dizide, Türk istihbaratının kahramanları, zorlu görevlerle baş başa kalıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Aksiyon ve dramın bir arada olduğu 135. bölüm için heyecan dorukta. İşte, Teşkilat son bölüm izle detayları…

Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 135. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. 9 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

TEŞKİLAT DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay yüzleştiği gerçekle adeta yıkılır. Canından çok sevdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabullenemez. Ona ulaşamayan Neslihan da bir terslik olduğunun farkındadır.

Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

Akif Başkan'a yapılan saldırı sonucunda Korkut ortaya çıkarak onu korumaya mecbur kalır. Ama Korkut olanları uzaktan izleyen Hamdi'den habersizdir. Akif Başkan bu saldırının amacıyla ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır. Korkut'u büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Teşkilat 135. Bölüm izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm izle ekranı!

Neslihanlar Selen'in takibini sürdürürken Altay, Selen'e karşı açık vermemekte zorluk çeker. Altay, büyük bir hayal kırıklığıyla saldırganlaşırken Neslihan onu sakinleştirmeyi çalışır. Altay'ı yıkan bu büyük gerçek onu geri dönülmez kararlar almaya zorlayacaktır.