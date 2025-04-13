Haberler
Yaşam
TEŞKİLAT 139. BÖLÜM İZLE FULL HD | TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 13.04.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
18:50
TEŞKİLAT 139. BÖLÜM İZLE FULL HD | TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz
TRT 1'in dizisi Teşkilat, 13 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 139. bölümüyle ekranlara geliyor. Aksiyonun hız kesmediği yeni bölümde Altay, Kraliçe'yi köşeye sıkıştırmak üzereyken, beklenmedik bir gelişmeyle Teşkilat, Kraliçe'nin Albay Nazım ile bağlantıya geçtiğini ortaya çıkarır. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça, full HD izleme linki.