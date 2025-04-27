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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 17:26

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, soluksuz izlenen aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosu Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından kaleme alınan yapım, etkileyici karakterleri ve güçlü kurgusuyla izleyicilerden tam not alıyor. Büyük İşte, 27 Nisan 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat'ın 141. bölümü ile ilgili ayrıntılar...

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın bulunduğu dizi, her hafta izleyicilere soluksuz anlar yaşatıyor. 27 Nisan Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanacak 141. bölümde ise heyecan dorukta! İzleyicileri büyük sürprizler ve çarpıcı gelişmeler bekliyor. Teşkilat'ın yeni bölümünü HD kalitesinde ve kesintisiz izlemek için tüm detaylar haberin devamında...

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE

27 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Korkut, Başkan Akif'e " Bizde geri adım olmaz başkanım. Ejder'in kanı bundan sonra bana helaldir." diyerek, Hamdi ile beraber operasyon düzenler. Hamdi ve Korkut birlikte Ejder'in evini basarlar. Ejder'in peşine düşen Korkut, Kraliçe'yi kaçırma eylemlerini yaptığını öğrenir. Kraliçe'nin ülkeden kaçışının engelleyebilmek adına Korkut ve Hamdi, Ejder'in mekanlarına baskın düzenleyecek.

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Altan ve ekibi Neslihan'ı kim öldürdüğünü araştırmaya başlayacak. Neslihan'ı kaybetmesinin üzüntüsünü ve acısını içinde yaşarken, " Tetiğin kimi çektiğini bilmiyoruz ama kimin emir verdiğini biliyoruz" diyerek Altan, Başkan Akif ile birlikte düşmana karşı plan yapar. Altan, hazırladığı plan ile ekibi yanına alarak operasyona girer. Kraliçe'yi son anda yine kaçıracak. Ketin peşine düşüp onu bulmaya çalışacak. Altan, onun kendisinden korkmasını ve her saniye ayak seslerinin kulağının dibinde olsun diyerek tehdit edecek.

TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Ejder ise Kraliçeyi yurt dışına kaçırmaya çalışacak. Kurt bey (Altay) Korkut ile Kraliçe'nin kaçmasını engellemeye çalışacak. Altan, Kraliçe ile telefonla konuşmak isteyecek, Kraliçe durum karşısında şok geçirecek.

Generali buldukları anda gizli kalmış bazı sis perdelerinin aydınlanabileceği düşünülecek.