TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Altan ve ekibi Neslihan'ı kim öldürdüğünü araştırmaya başlayacak. Neslihan'ı kaybetmesinin üzüntüsünü ve acısını içinde yaşarken, " Tetiğin kimi çektiğini bilmiyoruz ama kimin emir verdiğini biliyoruz" diyerek Altan, Başkan Akif ile birlikte düşmana karşı plan yapar. Altan, hazırladığı plan ile ekibi yanına alarak operasyona girer. Kraliçe'yi son anda yine kaçıracak. Ketin peşine düşüp onu bulmaya çalışacak. Altan, onun kendisinden korkmasını ve her saniye ayak seslerinin kulağının dibinde olsun diyerek tehdit edecek.