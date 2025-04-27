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TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
Giriş Tarihi: 27.04.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
17:26
TEŞKİLAT 141. BÖLÜM İZLE | 27 Nisan Pazar TRT 1 ekranıyla Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, soluksuz izlenen aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosu Teşkilat Senaryo Ekibi tarafından kaleme alınan yapım, etkileyici karakterleri ve güçlü kurgusuyla izleyicilerden tam not alıyor. Büyük İşte, 27 Nisan 2025 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat'ın 141. bölümü ile ilgili ayrıntılar...