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TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
22:55
TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
TRT 1'in sevilen yapımlarından Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de 141. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine büyük beğeni topladı. Peki, Teşkilat dizisinin 142. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?