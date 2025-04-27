TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem görevde hem de özel hayatlarında yaşadıklarını konu alan dizi, aksiyon, dram ve istihbarat unsurlarını başarıyla harmanlıyor. Bugün ekrana gelen 141. bölüm, sürükleyici sahneleri ve duygusal anlarıyla büyük beğeni topladı. Öte yandan, merakla beklenen 142. bölüm fragmanı da izleyiciler arasında heyecan yarattı. Peki, Teşkilat'ın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...