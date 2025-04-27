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Haberler Yaşam TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 22:55

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen yapımlarından Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de 141. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizi, aksiyon sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle yine büyük beğeni topladı. Peki, Teşkilat dizisinin 142. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı özel bir ekibin hem görevde hem de özel hayatlarında yaşadıklarını konu alan dizi, aksiyon, dram ve istihbarat unsurlarını başarıyla harmanlıyor. Bugün ekrana gelen 141. bölüm, sürükleyici sahneleri ve duygusal anlarıyla büyük beğeni topladı. Öte yandan, merakla beklenen 142. bölüm fragmanı da izleyiciler arasında heyecan yarattı. Peki, Teşkilat'ın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar...

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

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TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Teşkilat 142. bölümü, 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak.

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş
Yunus Emre Yıldırımer
Serdar Yeğin
Tuvana Türkay
Murat Aygen
Murat Han

TEŞKİLAT 142. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 Teşkilat haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.