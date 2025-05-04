Teşkilat 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı gündemde

Altay, Kraliçe'nin peşindeyken Korkut da Hamdi ile birlikte Ejder'i almaya gider. Ancak ne olursa olsun deşifre olmamak için önlemlerini sürdürmektedir.

Ejder, Kraliçe'yi ülkeden çıkarmaya çalışırken Altay ve Korkut onları takiptedir. Altay en büyük düşmanıyla yüzleşmeye adım adım yaklaşmaktadır.