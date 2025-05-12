TEŞKİLAT 143. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ: TRT 1 ile Teşkilat son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

TEŞKİLAT 143. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teşkilat başarılı bir hamleyle Kraliçe'yi ortadan kaldırır fakat ekip tehlikenin devam ettiğinin farkındadır. Altay uranyumların peşindeyken yeni bir saldırının planlandığını öğrenir. Korkut ve Hamdi de Ejder'in nerede saklandığını bulmaya çalışırlar.