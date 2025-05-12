Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 143. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bu bölümde, Teşkilat ekibi büyük bir başarıya imza atarak Kraliçe'yi ortadan kaldırmayı başardı. Şimdi ise gözler, Teşkilat 144. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi olaylar yaşanacak? İşte, detaylar.