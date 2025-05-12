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Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:04
Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler Teşkilat 144. bölüm fragmanına çevrildi. Altay ve ekibinin karşılaştığı zorluklar, yeni bir saldırı planı ve beklenmedik gelişmeler, herkesi ekran başına kilitlemişti. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar.