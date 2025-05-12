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Haberler Yaşam Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:04

Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Gerilim dolu sahnelerin yer aldığı son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler Teşkilat 144. bölüm fragmanına çevrildi. Altay ve ekibinin karşılaştığı zorluklar, yeni bir saldırı planı ve beklenmedik gelişmeler, herkesi ekran başına kilitlemişti. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor? İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair tüm detaylar.

Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 143. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bu bölümde, Teşkilat ekibi büyük bir başarıya imza atarak Kraliçe'yi ortadan kaldırmayı başardı. Şimdi ise gözler, Teşkilat 144. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi olaylar yaşanacak? İşte, detaylar.

Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 144. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler için Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandığında habere eklenecektir.

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Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat başarılı bir hamleyle Kraliçe'yi ortadan kaldırır fakat ekip tehlikenin devam ettiğinin farkındadır. Altay uranyumların peşindeyken yeni bir saldırının planlandığını öğrenir. Korkut ve Hamdi de Ejder'in nerede saklandığını bulmaya çalışırlar.

Teşkilat 144. bölüm fragmanı: TRT 1 ile Teşkilat yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Bu sırada Akif Başkan'dan gelen emirle onlar Altay ile birlikte yapılacak saldırıyı önlemek için harekete geçerler.

Altay tehlikeyi savuşturmaya çalışırken yeni düşman harekete geçer. Bu düşman hain planlar peşindeyken Altay'a gereken destek yetişecektir.