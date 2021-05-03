TRT 1 ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarından oluşan bir ekibin görevlerini konu edinen Teşkilat dizisi 9. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünde Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini istiyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıranlar ve son bölümü yeniden izlemek isteyenler tarafından "Teşkilat 9 bölüm full izle" şeklinde araştırılıyor. TRT 1 ile Teşkilat 9 bölüm full izleme linki ve özet detayları.