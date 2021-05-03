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Haberler Yaşam Teşkilat 9 bölüm full izle! Serdar ve Zehra Türkiye'ye dönebilecek mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 01:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 05:18

9 bölüm full izle! Serdar ve Zehra Türkiye'ye dönebilecek mi?

ekranlarında her hafta Pazar günleri yayınlanan ve () mensuplarından oluşan bir ekibin görevlerini konu edinen dizisi 9. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Dizinin son bölümünde Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini istiyor. Dizinin televizyondaki gösterimini kaçıranlar ve son bölümü yeniden izlemek isteyenler tarafından " full izle" şeklinde araştırılıyor. TRT 1 ile Teşkilat 9 bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Teşkilat 9 bölüm full izle! Ceren’den ekibi tehlikeye atacak plan

dizisi 9. bölümle ekranlarında diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler " full izle" şeklinde araştırmalar yapmayı sürdürüyor.

Teşkilat 9 bölüm full izle! Ceren’den ekibi tehlikeye atacak plan

TEŞKİLAT 9 BÖLÜM FULL İZLE

ile 9. Son bölüm izleme linkine ve özet detayları şöyle;

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Teşkilat 9 bölüm full izle! Ceren’den ekibi tehlikeye atacak plan

Aşağıda yer alan link ile 9 bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

Teşkilat 9 bölüm full izle! Ceren’den ekibi tehlikeye atacak plan

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM ÖZETİ

YUNANİSTAN'A MECBURİ İNİŞ

Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan'a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir.

Teşkilat 9 bölüm full izle! Ceren’den ekibi tehlikeye atacak plan

FADİ YEĞENİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYOR

Serdar ve Zehra, Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister.

CEREN'İN YENİ GÖREVİ EKİBİ DEŞİFRE ETMEK

Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.

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