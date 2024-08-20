Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tesla filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alırken konusu da oldukça dikkat çekiyor. Nikola Tesla'nın biyografisini konu edinen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Tesla filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...