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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:46

Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Biyografik ve dram türünde Nikola Tesla'nın hayatını anlatan yapım bu gece ATV sinema kuşağında takip edilecek. Tesla filmi oyuncuları ve konusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Almereyda oturuyor. Ethan Hawke oyunculuğu ile izlenecek Tesla ekranlarda. Peki; Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tesla filmi oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alırken konusu da oldukça dikkat çekiyor. Nikola Tesla'nın biyografisini konu edinen yapım izleyenlerden tam not alıyor. Peki; Tesla filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

TESLA FİLMİ KONUSU

Tesla'nın devrim niteliğindeki elektrik sistemini hayata geçirme mücadelesine odaklanıyor. Ayrıca Tesla'nın alternatif akım motorunu "zaman kaybı, kullanışsız ve ölümcül" olarak nitelendiren rakibi Thomas Edison ve patronu George Westinghouse'la olan çatışmalarını da ele alıyor.

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Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

TESLA FİLMİ OYUNCULARI

Ethan Hawke: Nikola Tesla
Eve Hewson: Anne Morgan
Donnie Keshawarz: J.P. Morgan
Josh Hamilton: Robert Underwood Johnson

Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ebon Moss-Bachrach: Anitai Szigeti
Lucy Walters: Katharine Johnson
John Palladino: Bourke Cochran

Hannah Gross: Mina Edison

Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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