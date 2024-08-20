Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:46
Tesla filmi oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Biyografik ve dram türünde Nikola Tesla'nın hayatını anlatan yapım bu gece ATV sinema kuşağında takip edilecek. Tesla filmi oyuncuları ve konusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Filmin yönetmen koltuğunda Michael Almereyda oturuyor. Ethan Hawke oyunculuğu ile izlenecek Tesla ekranlarda. Peki; Tesla filmi nerede ve ne zaman çekildi?