Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI

"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."

Teşrik tekbiri getirildikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurban kesilir. Unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir.