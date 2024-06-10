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Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:57

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı

Kurban Bayramı'na günler kala teşrik tekbirleri okunuşu, anlamı ve faziletleri sorgulanmaya başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in namazdan sonra getirdiği teşrik tekbirleri onun sünnetinin ışığında yerine getirilmek üzere araştırılıyor. Teşrik tekbirleri ne zaman getirilmeye başlıyor, nasıl getirilir, kaç defa okunur Diyanet ile yanıt buluyor. İşte Teşrik tekbiri Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilmeye başlıyor? sorusu Kurban Bayramı'na günler kala yanıt arıyor. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden olan teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'yla gerçekleştirilecek olan ibadet okunuşu, anlamı ve faziletleriyle gündemde. İşte Diyanet ile Teşrik Tekbiri tarihi 2024

Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU

"Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd."
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Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı
TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI
"Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O'na mahsustur."
Teşrik tekbiri getirildikten sonra "Bismillahi Allahu Ekber" denilerek kurban kesilir. Unutulursa hatırlandığında hemen kaza edilmelidir.
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN DİNİ HÜKMÜ
Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, 3/438-440 [6273-6278] Dârekutnî, es-Sünen, 2/390-391 [1735-1737]).
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, 2/43-44; İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/80-82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, 1/484).
Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, bayramın kaçını günü? Diyanet ile Teşrik tekbiri Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından (27 Haziran Salı) başlayarak teşrik tekbirleri getirilmelidir. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere, getirilmelidir. Teşrik tekbirleri, bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra okunur. Bu tekbirler, Hz. Peygamber'in kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre, arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
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