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Haberler Yaşam 'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı
Giriş Tarihi: 19.06.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 13:22

'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

'da iki yıl önce stres atmak için kick boksa başlayan (39), 'Teyze yapamaz', 'Teyze moda girmiş' diyerek alay edenlere inat kendisini bu spor dalında geliştirip, nisan ayında 'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette bronz madalya aldı.

'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

Ailesiyle birlikte yaşayan bekar , 2 yıl önce stres atmak amacıyla, çocukluktan beri ilgi duyduğu ve bir türlü vakit bulamadığı kick boks sporuna başladı.

'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

Ev işlerinden arta kalan zamanını, salonda antrenman yaparak geçiren Tekin, ailesinin ilk başlarda karşı çıkmasına ve çevresinin de 'teyze kick boks yapamaz, teyze moda girmiş' şeklindeki alaycı yaklaşımına rağmen, hırs yaparak bu sporda kendisini geliştirdi.

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'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

Antrenörlerinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanan Tekin, nisan ayında 'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette 3'üncü oldu.

'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

Önümüzdeki günlerde Şırnak'ta yapılacak milli takım seçmelerine katılacak olan Tekin'in hedefi, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek.

'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı

'STRES ATMAK AMACIYLA BAŞLADIM'

Stres atmak amacıyla spora başladığını ifade eden Tekin, "Aslında bu sporu çok seviyordum. Bir türlü vakit olmadı. 38 yaşıma geldiğimde bu spora başladım.

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