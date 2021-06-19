HaberlerYaşam'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı
Giriş Tarihi: 19.06.2021 13:20Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 13:22
'Teyzesin, yapamazsın' dediler! İlk turnuvada madalya kazandı
Diyarbakır'da iki yıl önce stres atmak için kick boksa başlayan Saniye Tekin (39), 'Teyze yapamaz', 'Teyze moda girmiş' diyerek alay edenlere inat kendisini bu spor dalında geliştirip, nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda, bayanlar ağır sıklette bronz madalya aldı.