TFF açıkladı: 2026-2027 Transfer Dönemi ne zaman başlıyor? İşte yaz ve kış transfer sezonu tarihleri

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin ve taraftarların merakla beklediği takvimi resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.



Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine karar verildi.