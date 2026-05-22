TFF açıkladı: 2026-2027 Transfer Dönemi ne zaman başlıyor? İşte yaz ve kış transfer sezonu tarihleri
Giriş Tarihi: 22.05.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 14:06

TFF açıkladı: 2026-2027 Transfer Dönemi ne zaman başlıyor? İşte yaz ve kış transfer sezonu tarihleri

Futbolseverin ve kulüplerin büyük bir merakla beklediği futbol dünyasında yeni sezonun yapılanma takvimi nihayet netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi duyuruyu paylaştı. Peki, Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde yeni sezon transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte futbol gündemine oturan TFF 2026-2027 transfer ve tescil dönemleri resmi takvimi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, futbol ikliminde yeni dönemin yol haritasını çizmek üzere ilk kararlarını aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, kulüplerin kadrolarını güçlendireceği ve yeni yıldızların imzalarının atılacağı süreçlerin başlangıç ve bitiş günleri onaylandı.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin ve taraftarların merakla beklediği takvimi resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 14.05.2026 tarihli toplantısında 2026-2027 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2026-2027 futbol sezonunda 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine karar verildi.

2. Transfer ve Tescil Döneminin ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

