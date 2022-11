Haberler Yaşam The Walking Dead final bölümü ne zaman, yayınlandı mı? The Walking Dead bitti mi, final mi yaptı?

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:38

12 yıldır izleyenler ile buluşan The Walking Dead 11. Sezonu ile ekranlara veda ediyor. Robert Kirkman'ın çizgi roman serisinden uyarlanan yapım 11. Sezon 24. Bölüm final bölümü ile veda edecek. The Walking Dead final bölümü ne zaman, yayımlandı mı, nasıl izlenir gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Sayısız oyuncu ile 12 yıldır çalışan yapımın finalinde ölümler gerçekleşecek. Böylece dizinin takipçileri The Walking Dead bitti mi, final mi yaptı gibi sorularına yanıt bulmuş oldu. İşte detaylar…