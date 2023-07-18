Haberler
Yaşam
Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi: 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…
Giriş Tarihi: 18.07.2023 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
12:33
Thodex Ceo’su Faruk Fatih Özer için rekor hapis talebi: 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla…
Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atıp 356 milyonluk vurgunla ardında binlerce mağdur bırakan kripto para borsası Thodex davası sanıklarının yargılanmasına bugün devam edildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu vurgulanarak tutuklu sanık Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İşte son dakika haberinin detayları