Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’de: Dikkat çeken kutu! İçinde neler var?

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı. Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10'da İstanbul Havalimanı'na indi.