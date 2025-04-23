THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ ÖNİZLEMESİ

EuroLeague normal sezonunun son haftasında Monaco, ASVEL deplasmanından galibiyetle ayrılarak dördüncü sıradaki yerini garantiledi. Her ne kadar hedefleri daha yüksek olsa da, üçüncülük için kritik olan Panathinaikos maçında aldıkları mağlubiyet bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Şimdi ise zorlu bir eşleşme onları bekliyor: Barcelona. Katalan temsilcisi güçlü bir kadroya sahip ve son dönemde formda bir görüntü çiziyor. Yine de Monaco'nun saha avantajı elinde bulundurması, serinin gidişatını etkileyebilecek önemli bir faktör. Ancak belirtmek gerekir ki, Monaco bu sezon evindeki maçların üçte birini kaybetti.