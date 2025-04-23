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Haberler Yaşam THY EUROLEAGUE'DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:55

THY EUROLEAGUE'DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla sürüyor! Avrupa basketbolunun dev organizasyonunda kritik bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada AS Monaco, güçlü rakibi Barcelona'yı konuk ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne olmaya aday. Peki, Monaco - Barcelona karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, Avrupa basketbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek. Hem Monaco'nun kendi sahasında avantajı hem de Barcelona'nın tecrübesiyle sahaya çıkacak olması, Avrupa arenasında kritik bir viraj olarak görülen bu maçta, parkede nefes kesen anlar yaşanması bekleniyor. Peki, Monaco - Barcelona karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
AS Monaco ile Barcelona Basket arasındaki heyecan dolu mücadele, 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

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THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MONACO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Monaco ile Barcelona arasında oynanacak dev mücadele, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Bu önemli müsabaka, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ ÖNİZLEMESİ

EuroLeague normal sezonunun son haftasında Monaco, ASVEL deplasmanından galibiyetle ayrılarak dördüncü sıradaki yerini garantiledi. Her ne kadar hedefleri daha yüksek olsa da, üçüncülük için kritik olan Panathinaikos maçında aldıkları mağlubiyet bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Şimdi ise zorlu bir eşleşme onları bekliyor: Barcelona. Katalan temsilcisi güçlü bir kadroya sahip ve son dönemde formda bir görüntü çiziyor. Yine de Monaco'nun saha avantajı elinde bulundurması, serinin gidişatını etkileyebilecek önemli bir faktör. Ancak belirtmek gerekir ki, Monaco bu sezon evindeki maçların üçte birini kaybetti.

THY EUROLEAGUE’DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Barcelona ise sezonun kapanışını etkileyici bir performansla yaptı. Son üç maçında Olimpia Milano, Fenerbahçe ve Virtus Bologna'yı mağlup ederek beşinci sıraya yerleştiler. Özellikle deplasman performansları dikkat çekiciydi; sezon sonunda deplasmanda en çok galibiyet alan dördüncü takım oldular.

Skor üretme anlamında da öne çıkan İspanyol ekibi, bu alanda yalnızca Paris'in gerisinde kaldı. Bu da onları her rakip için ciddi bir tehdit haline getiriyor.