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THY EUROLEAGUE'DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:55
THY EUROLEAGUE'DE DEV MAÇ! AS Monaco - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla sürüyor! Avrupa basketbolunun dev organizasyonunda kritik bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada AS Monaco, güçlü rakibi Barcelona'yı konuk ediyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu zorlu mücadele, yüksek tempolu ve çekişmeli anlara sahne olmaya aday. Peki, Monaco - Barcelona karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?