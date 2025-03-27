THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları (THY) personel alımı ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,

01.01.1985 ve sonrası doğumlu,

Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,

Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,

TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,

Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,

Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkın,

Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek.