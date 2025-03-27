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Giriş Tarihi: 27.03.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 18:58

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları (THY) personel alımı ne zaman, şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), yeni güvenlik görevlisi alımı için başvuru sürecini sürdürüyor. 24 Mart'ta yayımlanan duyuruya göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki projelerde görevlendirilmek üzere güvenlik personeli alınacak. Adayların, tercihen ilgili alanda en az 2 yıl deneyime sahip olması ve geçerli silahlı güvenlik kimlik kartına sahip bulunması gerekiyor. Başvurular online platform üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, THY güvenlik görevlisi alımı 2025 başvuruları ne zaman başlayacak ve şartlar neler? İşte başvuru süreci ve detaylar...

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları THY personel alımı ne zaman, şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY) Özel Güvenlik Görevlisi alımı için başvuru süreci büyük ilgi görüyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek alımlara katılmak isteyen adayların, belirlenen başvuru kriterlerini karşılaması gerekiyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilecek. Peki, THY Özel Güvenlik Görevlisi alımları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları THY personel alımı ne zaman, şartları neler?

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI!

THY özel güvenlik görevlisi alımları, 24 Mart 2025 tarihinde yayımlanan duyuru ile başlamıştır. Başvurular için belirli bir son tarih bulunmamaktadır. Şartları sağlayan adaylar, ilan yayında olduğu sürece başvuruda bulunabilirler.

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THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları THY personel alımı ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az lise, tercihen ön lisans ve üzeri mezuniyeti olan,

01.01.1985 ve sonrası doğumlu,

Tercihen benzer bir alanda en az 2 yıl tecrübeli,

Silahlı güvenlik kimlik kartına sahip,

TPSS belgesine sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen İlkyardımcı kimlik kartına sahip veya bu belgeyi belirlenen süre içerisinde alabileceğini taahhüt eden,

Erkek adaylar için boy uzunluğu en az 175 cm, kadın adaylar için en az 165 cm olan,

Dış görünümüne önem veren, kurumsal temsil kabiliyeti güçlü,

Dikkatli, titiz, iletişim becerileri gelişmiş,

Ekip çalışmasına yatkın,

Farklı lokasyonlarda, 3'lü vardiya düzende görev yapabilecek.

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları THY personel alımı ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular internet üzerinden elektronik ortamda alınacak. İlgilenen adaylar, THY Destek Hizmetleri'nin kariyer sayfasına girerek başvurularını tamamlayabilir.

THY GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI: Türk Hava Yolları THY personel alımı ne zaman, şartları neler?