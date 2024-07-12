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THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:29
THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?
Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne alınacak uçuşlarda indirime gitti. Bu iki gün içinde biletlerini alan kişiler, 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 uçuşlarını gerçekleştirebilecek. Peki, THY KKTC uçuşları ne kadar, kaç TL? THY Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl ve nerden alınır? İşte detaylar;