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Haberler Yaşam THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:29

THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne alınacak uçuşlarda indirime gitti. Bu iki gün içinde biletlerini alan kişiler, 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 uçuşlarını gerçekleştirebilecek. Peki, THY KKTC uçuşları ne kadar, kaç TL? THY Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl ve nerden alınır? İşte detaylar;

THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

Türk Hava Yolları 12-14 Temmuz 2024 tarihlerinde KKTC yönüne alınacak olan biletlerde kampanya düzenledi.

Kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihlerinde alınan biletlerle seyahat edilecek.

THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na çift yönlü uçuşların EcoFly paket vergiler hariç başlangıç fiyatı 599 lira oldu.

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THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

İstanbul ve Antalya çıkışlı uçuşlarda 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri ile İstanbul ve Antalya varışlı uçuşlarda 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri, Ercan Havalimanı çıkışlı 1 Ocak 2025-2 Ocak 2025 tarihleri ve Ercan Havalimanı varışlı 27 Aralık 2024-31 Aralık 2024 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışında kaldı.

THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?
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THY indirimli bilet kampanyası 2024 | Türk Hava Yolları ucuz bilet nasıl alınır ve nerelerde geçerli?
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