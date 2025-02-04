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Haberler Yaşam İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:41 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:42

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Bu tarihlerde İstanbul'dan uçuşu olan ya da megakente iniş yapacak olan pek çok kişi uçuş durumlarını kontrol ediyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, Türk Hava Yolları THY ve AJET iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve HEAŞ, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Megakente uçuşu olan yolcular THY ve AJET'in açıklamaları doğrultusunda uçuş bilgilerini kontrol ediyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY iptal olan uçak seferler hangileri? İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

HEAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

THY'DEN UÇUŞ İPTALLERİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

AJET'TEN PAYLAŞIM

AJET Havayolları sosyal medya hesabından HEAŞ'tan yapılan açıklamayı paylaştı.

İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

İPTAL OLAN UÇAK SEFERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

THY, Pegasus ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

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