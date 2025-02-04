İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve HEAŞ, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Megakente uçuşu olan yolcular THY ve AJET'in açıklamaları doğrultusunda uçuş bilgilerini kontrol ediyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY iptal olan uçak seferler hangileri? İşte THY ve AJET iptal olan seferler listesi...