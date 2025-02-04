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İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 04.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
22:42
İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ 5-6 ŞUBAT: Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY ve AJET iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama
İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), hava muhalefeti nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Bu tarihlerde İstanbul'dan uçuşu olan ya da megakente iniş yapacak olan pek çok kişi uçuş durumlarını kontrol ediyor. Peki, 5-6 Şubat 2025 THY iptal olan uçak seferleri hangileri? İşte, Türk Hava Yolları THY ve AJET iptal edilen uçuşlar sorgulama ekranı.