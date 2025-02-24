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THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
11:30
THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı
Bakan Mahinur Göktaş "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını ve uygulamaya alındığını duyururken Aile Yılı kapsamında tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceğini ifade etti. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) ortaklığı ile Aile Yılı kapsamında yıl sonuna kadar ailelere indirimli seyahat fırsat sunulacağını kamuoyuna bildirdi.