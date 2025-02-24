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Haberler Yaşam THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı
Giriş Tarihi: 24.02.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 11:30

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

Bakan Mahinur Göktaş "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını ve uygulamaya alındığını duyururken Aile Yılı kapsamında tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceğini ifade etti. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) ortaklığı ile Aile Yılı kapsamında yıl sonuna kadar ailelere indirimli seyahat fırsat sunulacağını kamuoyuna bildirdi.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın (THY), yıl sonuna kadar ailelere yönelik yüzde 15 indirimli seyahat fırsatı sunacağını duyurdu. Bakan Göktaş, açıklamasında, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı"nın hazırlandığını ve hayata geçirildiğini belirtti. Bu planın, ailelerin güçlendirilmesi ve korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıntılar haberin devamında...

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU!

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.

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THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla işbirliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca takip edileceğini kaydetti.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

'AİLE YILI' KAPSAMINDA %15 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLIYOR

"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak. Türk Hava Yollarının internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

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