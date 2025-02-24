THY UCUZ BİLET KAMPANYASI | Bakan Göktaş duyurdu: THY’den ailelere özel indirimli uçak bileti fırsatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın (THY), yıl sonuna kadar ailelere yönelik yüzde 15 indirimli seyahat fırsatı sunacağını duyurdu. Bakan Göktaş, açıklamasında, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ile Eylem Planı"nın hazırlandığını ve hayata geçirildiğini belirtti. Bu planın, ailelerin güçlendirilmesi ve korunması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıntılar haberin devamında...