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THY’den Alper Gezeravcı ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
12:32
THY’den Alper Gezeravcı ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı ile babası Ali Gezeravcı da oğullarının uzaya fırlatılma anına tanıklık etmek için ABD'ye gitti. Milyonların kalbinin bir olup attığı o dakikalara tanıklık etti. Dönüşte ise THY uçağında pilotun yaptığı anonsla hem şaşırdı hem de mutluluk gözyaşlarını gizleyemedi…