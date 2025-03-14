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Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
09:52
Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı 2025 müjdesi Bakan Ömer Bolat'tan geldi. Kadro dağılımı belli olurken ilan kapsamında alınacak adayların 865'i sözleşmeli personel; 123'ü kadrolu personel olacak. Pek çok branşı kapsayan alımda başvuru şartları, ekranı ve değerlendirme sürecine dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ilana dair o açıklama!