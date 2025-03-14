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Haberler Yaşam Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 09:52

Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı 2025 müjdesi Bakan Ömer Bolat'tan geldi. Kadro dağılımı belli olurken ilan kapsamında alınacak adayların 865'i sözleşmeli personel; 123'ü kadrolu personel olacak. Pek çok branşı kapsayan alımda başvuru şartları, ekranı ve değerlendirme sürecine dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte, ilana dair o açıklama!

Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları adayların gündeminde. Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan gibi pek çok branşta kadro dağılımı paylaşıldı. Bakan Bolat'ın 'ailemizi genişletiyoruz' diyerek paylaştığı ilanda başvuru ekranı bekleniyor. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, belli oldu mu?

Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

BAKAN ÖMER BOLAT PAYLAŞTI: TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALACAK!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 988 personel alımı müjdesini şöyle verdi:

"Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!

- 865 sözleşmeli personel

- 123 kadrolu personel

Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz!"

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Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel bakanlık bünyesinde çalışmak üzere işe başlayacak.

Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru detayları henüz netleşmedi. Bakanlığın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından gelecek duyurular bekleniyor.

Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?