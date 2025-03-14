Ticaret Bakanlığından 988 personel alımı müjdesi! 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular belli oldu mu?

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları adayların gündeminde. Muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, kaptan gibi pek çok branşta kadro dağılımı paylaşıldı. Bakan Bolat'ın 'ailemizi genişletiyoruz' diyerek paylaştığı ilanda başvuru ekranı bekleniyor. Peki; 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, belli oldu mu?