Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:05

TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü operatör, tamirci, elektrikçi, nalbant, kaynakçı, marangoz, aşçı gibi gibi pozisyonlarda 306 geçici mevsimlik işçi alımı gerçekleştirecek. TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri duyurulurken kadro ve branş dağılımı da adayların gündeminde. İş ilanına ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve kura çekimi ile yerleştirmeler belirlenecek. Peki; 2025 TİGEM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl ve nereden başvurulur?

TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İŞKUR tarafından başvurusu kabul edilen adayların note huzurundaki kura çekimi ardından 306 geçici mevsimlik işçi netleşmiş olacak. Peki; 2025 TİGEM işçi alımı ne zaman, kura hangi tarihte?

TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

TİGEM 306 GEÇİCİ MEVSİMLİK İŞÇİ ALIYOR!

306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapacak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden duyurusunu yayımladı. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular Nisan ayında başlayacak.

TİGEM işçi alımı başvuru tarihleri 02-07 Nisan 2025 olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

TİGEM İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Beko Loder Operatörü pozisyonunda 3, Forklift Operatörü pozisyonunda 6, İş Makineleri Operatörü pozisyonunda 12, Ekip-Çavuş pozisyonunda 23, Lastik Tamircisi pozisyonunda 2, Elektrikçi pozisyonunda 13, Kamera Güv.Sis. Operatörü pozisyonunda 4, Garson pozisyonunda 3, İnşaat Ustası pozisyonunda 8, Kasap/Kasap Yardımcısı pozisyonunda 6, Nalbant pozisyonunda 4, At Bakıcısı/Seyis pozisyonunda 7, Hayvan Bakıcısı pozisyonunda 4, Kahya-K.Yardımcısı pozisyonunda 34, Kaloriferci-Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 6, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) pozisyonunda 16, Tohum Hazırlama Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 8, Selektör Makinesi Operatörü pozisyonunda 12, Zirai Alet/Makine Bakım Onarım Tamir Ustası pozisyonunda 20, Marangoz pozisyonunda 4, Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcısı pozisyonunda 2, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 13, Traktör Bakım Onarımcısı pozisyonunda 24, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı pozisyonunda 2, Center-Pivot/Zirai Sulamacı pozisyonunda 14, Sondaj İşçisi pozisyonunda 4, Ağır Araç Şoförü pozisyonunda 4, Otomotiv Elektrik Ustası pozisyonunda 10, Traktör Şoförü-Sürücü pozisyonunda 5, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Operatörü pozisyonunda 9, Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Yemleme Vagonu Operatörü pozisyonunda 9, Tornacı pozisyonunda 4, Aşçı-Aşçı Yardımcısı-Fırıncı pozisyonunda 9 ve Arıcı pozisyonunda 2 olmak üzere toplamda 306 Geçici Mevsimlik İşçi alımı yapılacak.

TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

2025 TİGEM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden alınacak. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek.

TİGEM işçi alımı başvuru ve şartları tarihleri 2025: TİGEM 306 geçici mevsimlik işçi alımı ne zaman?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İŞ-KUR tarafından bildirilen ve evrak kontrolü yapıldıktan sonra şartları taşıdığı tespit edilen adayların sayısının alınacak işçi sayısının 4 (dört) katını aşması durumunda adaylar noter kurasına tabi tutulacak. TİGEM işçi alımı kura çekimi 06.05.2025 tarihinde saat 10:00 da yapılacak.

Sonuçlar TİGEM resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.