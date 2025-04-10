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TİGEM işçi alımı devam ediyor! 2025 TİGEM personel alımı son başvuru günü ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:47
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
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TİGEM işçi alımı devam ediyor! 2025 TİGEM personel alımı son başvuru günü ne zaman?
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2025 yılı personel alım süreciyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TİGEM bünyesinde görev almak isteyen adaylar, alım tarihi, başvuru süreci ve şartlara dair detayları araştırıyor. İlan edilen kadrolar ve başvuru şartları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulurken, başvuruların ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Peki, TİGEM personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?