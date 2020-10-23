TIKLA ÖĞREN! 2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak olan on binlerce gencin Kasım celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyişi son buldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı. Böylelikle, 2000/4 tertip olarak da adlandırılan askerlik yükümlülerinin sabah saatlerinden itibaren yanıtını araştırdığı 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, 2000/4 tertip 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih olarak 23 Ekim 2020 Cuma günü verilmişti. MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi.

E DEVLET İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hâl böyle olunca, Kasım 2020'de silah altına alınacak 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşlar, Kasım 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri sorgulama ekranı merak konusu oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

İşte, e Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve merak edilenler;