TikTok cinayeti: Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler! Sebebi pes dedirtti

Bu fotoğrafları da TikTok hesaplarında paylaştı. Bu paylaşımı yazıyı yazanlar görünce iki grup arasında tartışma başladı. Sosyal medya üzerinden tartışma tehdit içerikli yorumlar derken iki grup arasındaki atışma 17 Ağustos günü buluşmayla son buldu.