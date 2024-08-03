TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, erişime kapanacak mı? BTK son dakika kararları ile TikTok uygulamasına erişim engeli gelecek mi?

Son dakika instagram'a erişim engeli getirildi. Milyonları aşkın kullanıcısı bulunan platform için araştırmalar sürerken, kullanıcılar diğer sosyal medya platformlarına yöneldi. TikTok uygulaması üzerinde ilgi yoğunlaşırken bir yandan da "TikTok erişim engeli var mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı?