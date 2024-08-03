Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:56
TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, erişime kapanacak mı? BTK son dakika kararları ile TikTok uygulamasına erişim engeli gelecek mi?
Günün ilk saatlerinde BTK tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları diğer platformların açık olup olmadığını kontrol ediyor. Dünya çapında 2.2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan platform için "TikTok çöktü mü?" araştırmaları hız kazandı. Peki, TikTok çöktü mü, yavaşladı mı, sorun var mı, kapanacak mı? İşte, detaylar…