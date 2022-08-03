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TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
10:28
TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı
Korkunç olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı… 8 çocuk Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.