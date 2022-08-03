Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 10:28

TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Korkunç olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı… 8 çocuk Tiktok videosu çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla kaçtı. Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Akıllara durgunluk veren olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı… İddialara göre, 14 yaşındaki Mehmet Y., arkadaşlarıyla birlikte sokakta oyun oynuyordu. Bu esnada yaşları 14 ile 16 arasında değişen 8 çocuk, Mehmet Y.'ye yaşını, nerede yaşadığını sordu.

Çocukların TikTok merakı hastanelik etti | Video

TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Mehmet Y. bu soruları yanıtsız bırakınca çocuklardan biri belinden çıkardığı cam şişeyi kırarak Mehmet Y.'nin koluna sapladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Daha sonra olay yerinden kaçan çocukların TikTok videosu çekmek için Mehmet Y.'yi yaraladığı iddia edildi. Kolundan yaralanan Mehmet Y., ameliyat olurken, ailesi ise çocuklardan şikayetçi oldu.

TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

"TİKTOK VİDEOSU ÇEKİYORLAR"

Mehmet Y.'nin amcası Ayhan Y., "Çocuklar kapının önünde otururken 8 tane çocuk gelip adres soruyorlar.

TikTok videosu çekmek için öyle bir şey yaptılar ki: 14 yaşındaki genç kanlar içinde kaldı

Yeğenim 'Size ne' tarzında cevap veriyor. Daha sonra bir tanesi belinden şişeyi çıkarıp yerde kırdıktan sonra çocuğun eline batırıyor. El üstü tendomları falan koptu.

SON DAKİKA