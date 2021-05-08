Tilavet secdesi nasıl kılınır, nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası nedir?

Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur'ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR? TİLAVET SECDESİNDE NE OKUNUR?

Tilavet secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.

Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır. Secdede yine tıpkı namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkerden ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilmiş olur.