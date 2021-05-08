Tilavet secdesi nasıl kılınır, nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası nedir?

Mübarek Kadir Gecesi'nin gelmesi ile birlikte bu özel günde yapılacak ibadetler Müslüman aleminin gündemine oturdu. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen bugün de müminler, tilavet secdesi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu mübarek gecede Müslümanlar bol bol dua edecek, namaz kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye tilavet secdesi denilirken Tilavet secdesi nasıl yapılır, duası nedir sorusuna ayrıca yanıt aranıyor. Peki, Tilavet secdesi nasıl yapılır, tilavet secdesi duası nedir, nasıl kılınır? Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır.