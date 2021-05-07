Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:11

nasıl yapılır, ne duası okunur? ?

Kadir Gecesi'nin gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman tilavet secdesinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan gecede islam alemi bol bol dua edecek, namaz kılacak ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denilirken , duası nedir sorusuna ayrıca yanıt aranıyor. Tilavet secdesi yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir. Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Müslümanların ibadetlerini gerçekleştireceği, namazlar kılacağı ve bol bol dua edeceği bugünde tilavet secdesi yapmak isteyenler , Tilavet secdesinde ne okunur gibi sorulara yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s) secde ayetlerini duyduğu zaman sahabesiyle birlikte secde ettiği rivayet edilmektedir. Allah katında çok faziletli olan tilavet secdesi, 14 ayet-i kerimede bulunmaktadır. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. İşte tilavet secdesi ile ilgili tüm detaylar…

Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

; Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. , nasıl okunur gibi soruların yanıtları aşağıda yer alıyor...

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdeye denir. Bu secdenin yapılması vaciptir. Tilavet secdesiyle ilgili olarak Kur'ân-ı kerimde geçen bir ayette şöyle buyrulmaktadır: "Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar!" (İnşikâk 84/ 21) Tilavet secdesinin vacip oluşuna delil olarak Abdullah bin Ömer (r.a) şöyle bir rivayette bulunmuştur: "Peygamber (s.a.v) Kur'ân okurken içinde secde ayeti bulunan bir sureye geldiğinde secde ederdi. Biz de kendisiyle birlikte secde ederdik. Öyle ki, bir kısmımız alnını koyacak yer bulamazdı. Resûlüllah (s.a.v) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayetini okuduğunda secde ederse, şeytan ağlayarak oradan uzaklaşır ve şöyle der: Eyvah! Ademoğlu secde etmekle emr olundu, secde etti; ona cennet var. Ben de secde etmekle emr olundum ama isyan ettim; bana da ateş var!" (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)Kur'ân-ı kerimdeki secde ayetlerinden birinin okunması halinde secde etmenin gerekliliği hususunda Müslümanlar görüş birliği etmişlerdir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR? TİLAVET SECDESİNDE NE OKUNUR?

yaparken tıpkı namazda olduğu gibi abdest alınır namaza uygun olarak giyinilir.

Abdestin ardından niyet edilerek yapılan tilavet secdesinde direkt olarak secdeye varılır. Secdede yine tıpkı namazda olduğu gibi üç defa "Subhane Rabbiyel Alâ" denilir ve Allah u Ekber denilerek kalkılır. Kalkerden ise ''Semiğna ve Adağna Ğufraneke Rabbena ve İleykel Masıyr'' ayeti okunur ve secde gerçekleştirilmiş olur.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

NAMAZDAYKEN TİLAVET SECDESİ

Namaz esnasında okunan secde ayetini namazda olmayan bir kimse işitirse yapar. Namazda olan kimse, namaz dışından bir kimsenin okuduğu secde ayetini işitirse, namazını tamamladıktan sonra secde yapar.

Namaz kılan kişi okuyunca, hemen ayrıca rüku veya bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına devam eder. Secde ayetini okuduktan iki üç ayet sonra namazın rükuuna eğilirse ve tilavet secdesine niyet ederse, namazın rüku veya secdeleri, tilavet secdesi yerine geçer.

Tilavet secdesi nasıl yapılır, ne duası okunur? Tilavet secdesi nasıl kılınır?

TİLAVET SECDESİ AYETLERİ HANGİLERİDİR?

Secde ayetleri: Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:

A'râf suresinin 206;

Ra'd suresinin 15,

Nahl suresinin 49,

İsra suresinin 109,

Meryem suresinin 58,

Hac suresinin 18,

Sâd suresinin 24,

Furkan suresinin 60

Neml suresinin 25,

Secde suresinin 15,

Fussılet suresinin 37,

Necm suresinin 62,

İnşikâk suresinin 21,

Alak suresinin 19'uncu ayetidir.

SON DAKİKA