Timur Cihantimur iade edilecek mi? Baba Özer Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım...

Aci, davaya bakan hakimin olayları incelemeden karar vereceğini düşünmediğini dile getirerek, "Sonuçta bu bir iade kararı. İade edeceklerine inanıyorum. Benim inancım bu yönde. Bugüne kadar yanılmadım, inşallah bundan sonra da yanılmam çünkü çocuk halen pişkinlik içinde. Dört aydır orada hapiste. Bakalım burada ne kadar kalacak? Onu zaman gösterecek." diye konuştu.

Olayın başından beri adalet istediğini belirten Aci, şöyle devam etti: