Giriş Tarihi: 16.10.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
14:43
Timur Cihantimur iade edilecek mi? Baba Özer Aci: Havalimanında dört gözle onları bekliyor olacağım...
Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, olayın ardından ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin talebi üzerine yakalanan Timur Cihantimur'un son duruşmasında hakimin iade talebi kararını ertelemesine ilişkin, "Önümüzdeki hafta duruşmada her ikisine de yüzde yüz iade kararı çıkacağına inanıyorum." dedi.