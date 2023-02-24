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Haberler Yaşam Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 07:19

Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

Ceyhan TORLAK
Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi 2501 sokak Şansel Apartmanı A Blok'ta enkaz altında kalan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

Gülsüm-Mehmet Börta çifti aynı zamanda ilkokul arkadaşlarıydı. 30 yıllık mutlu bir evlilikleri bulunan Börta çifti depremde melek oldu, ölüm bile onları ayıramadı. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta babasının cep telefonunu enkaz altında buldu.

Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

18 Şubat doğum günü olan Merve Börta, babasının cep telefonuna baktığında son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve göz yaşlarına hakim olamadı. SABAH'ın haberleştirdiği Merve'nin hikayesi Türkiye'yi ağlattı.

Tıp öğrencisi Merve’den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı

BİR GECEDE HAYATIM DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz 18 Şubat Merve Börta'nın anne ve babasız ilk doğum günü oldu. Merve Börta doğum gününde Twitter'dan 18 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana.

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