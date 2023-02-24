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Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı
Giriş Tarihi: 24.02.2023 07:17
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
07:19
Tıp öğrencisi Merve'den yürek sızlatan paylaşım: Bana şimdi kim dua edecek? Son yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı
Adıyaman'da depremde yaşamını yitiren hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık öğretmen eşi Mehmet Börta (53) çiftinin tıp fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta'nın hikayesi Türkiye'yi ağlamıştı. Merve, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı.