HaberlerYaşamTıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...
Giriş Tarihi: 03.08.2021 08:30Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 08:32
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker ölü bulunmuştu! Twitter paylaşımı yürek dağladı: Tatil yerine annesine kurbanlık...
Türkiye, Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden gittikten sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'e ağladı. Olayla ilgili yürek burkan bir ayrıntı Twitter paylaşımında ortaya çıktı: Tatil yerine annesine...