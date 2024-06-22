Tıp öğrencisine çirkin saldırı! Başörtüsünü açıp küfür etti

Sonrasında yanımda bulunan ablam da Çağla'ya 'Biz barista ile konuştuk sana bir şey söylemedik' dedikten sonra Çağla isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Çağla isimli şahıs ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana 'Sen kapalı o...' demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Çağla isimli şahıs nasıl dayağı yedin ama diye bağırarak işletmeden çıktı" ifadelerini kullandı.