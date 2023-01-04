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Haberler Yaşam TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!
Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 17:18

TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. TIR şoförü minibüsçüyü ateş açtı. Yaralı adam, "Ölüyorum ben" diyerek yardım çığlıkları attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte dehşet anları…

ZİYA RAMOĞLU
TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Vahşetin adresi Adana'ydı…Korkunç olay dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kozan yolunda yol verme meselesi nedeniyle 01 M 0712 plakalı minibüs şoförü Can Yüce (24) ile tır sürücüsü Adem T. (41) tartıştı.

Yol verme kavgasında tır sürücüsü minibüs şoförünü vurdu! Feci cinayet kamerada | Video

TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Adem T. tabancasıyla ateş etti.

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TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Açılan ateş sonucu yaralanan Yüce, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı.

TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Bugün ise yaşanan tartışmanın ve minibüs sürücüsünün vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı.

TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüde minibüs ve tır sürücüsünün tartıştığı, birbirlerine hareket edip tehditler savurduğu, minibüs sürücüsünü yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

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