Haberler Yaşam TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 17:18

TIR şoförü minibüsçüyü böyle vurdu: Ölüyorum ben!

Adana'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. TIR şoförü minibüsçüyü ateş açtı. Yaralı adam, "Ölüyorum ben" diyerek yardım çığlıkları attı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. İşte dehşet anları…