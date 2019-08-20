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TIR'daki 22 tonluk blok otoyolun ortasına düştü

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de 22 ton ağırlığındaki blok seyir halindeki TIR'dan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.08.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 23:43
TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Akıllara durgunluk veren olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi.

TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

'den 'e blok taşıyan Osman S. idaresindeki 20 JA 133 plakalı TIR'ın taşıdığı ve yaklaşık 22 ton ağırlığındaki mermer blok Pınarkent Kavşağı yakınlarında dorseden bir anda karayoluna düştü.

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TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Arkadan gelen sürücülerin uyarması ile TIR sürücüsü Osman S., aracı park ederek durumu anlamaya çalıştı. bloğun düştüğü anda arkasında her hangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi.

TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Olayın ardından bölgeye çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ise yolda kaza yaşanması için güvenlik önlemi aldı.

TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

Yolun ortasındaki bloğun kaldırılması için vinç gelmesi beklenirken bu sırada polis ekipleri de yolda araç trafiğini mermer bloğun sağ ve sol tarafından sağlamaya çalıştı.

TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

blok vincin gelmesi ile yaklaşık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çağrılan 20 AAK 840 plakalı başka bir TIR'a yüklendi.

TIR'daki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

-Ankara karayolunda yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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