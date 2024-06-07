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Haberler Yaşam TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:42

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Alım Fiyatları belirlendi. Çiftçilerin yakın mercek altına aldığı fiyat listesi yanı sıra üretici konumundaki Çiftçi Kayıt Sistemi üyelerine devlet desteği de açıklandı. Bu noktada makarnalık ve ekmeklik olarak ikiye ayrılan buğday alım fiyatları 2024 sorgulanıyor. Peki; TMO taban ve tavan arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL?

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 listesine göre arpa ve buğday alımı belli oldu. Öte yandan buğday için 1.750 TL/Ton'a, arpa için 750 TL/Ton'a kadar fark ödemesi desteği de açıklama içerisinde yer aldı. https://www.tarimorman.gov.tr/ adresinden kontrol edilen fiyatlar çiftçinin gündeminde. Peki; Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

TMO HUBUBAT ALIM FİYATLARI 2024 BELLİ OLDU!

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat alım fiyatları belli oldu. Öte yandan çiftçilere verilecek destek miktarı da gündemde.

Yapılan açıklamada "14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilerimize depolama imkânı sağlamak amacıyla TMO'ya arz edilen ürünler teslim alınmaya başlanmıştır. Hasat başlangıcından bu güne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bu gün itibariyle TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir." denildi.

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TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına;

Makarnalık buğdayda 10.000 TL,
Ekmeklik buğdayda 9.250 TL,
Arpada 7.250 TL,

olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday için ton başına 1.750 TL'ye kadar, arpa için ton başına 750 TL'ye kadar fark ödemesi desteği verilecektir.

Bakanlığımızca verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerimizin eline ton başına; makarnalık buğdayda 11.750 TL, ekmeklik buğdayda 11.000 TL, arpada 8.000 TL geçecektir.

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

Üreticilerimize ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de verilmeye devam edilecektir.

Ürün bedeli ödemeleri 45 gün içerisinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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