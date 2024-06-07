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TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
09:42
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Alım Fiyatları belirlendi. Çiftçilerin yakın mercek altına aldığı fiyat listesi yanı sıra üretici konumundaki Çiftçi Kayıt Sistemi üyelerine devlet desteği de açıklandı. Bu noktada makarnalık ve ekmeklik olarak ikiye ayrılan buğday alım fiyatları 2024 sorgulanıyor. Peki; TMO taban ve tavan arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL?