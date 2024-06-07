TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 açıklandı! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?

TMO Hububat Alım Fiyatları 2024 listesine göre arpa ve buğday alımı belli oldu. Öte yandan buğday için 1.750 TL/Ton'a, arpa için 750 TL/Ton'a kadar fark ödemesi desteği de açıklama içerisinde yer aldı. https://www.tarimorman.gov.tr/ adresinden kontrol edilen fiyatlar çiftçinin gündeminde. Peki; Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar oldu, taban ve tavan kaç TL?