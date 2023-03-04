TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

Süper Lig'de 24. Hafta geçtiğimiz akşamki Alanyaspor Başakşehir maçı ile başladı. Maçları naklen takip eden sporseverlere bir müjde de BeIN Sports bünyesindeki yeni dijital platform TOD Tv'den geldi. Platformda maçların ücretsiz olarak ekranlara geldiği bildirilirken öte yandan binlerce vatandaş "TOD TV nasıl, nereden üye olunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, detayları paylaşmıştı. Peki, TOD TV nasıl, nereden üye olunur? İşte ücretsiz üyelik ekranı linki ve detaylar.