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Giriş Tarihi: 04.03.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 10:51

TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

Süper Lig'de 24. Hafta geçtiğimiz akşamki Alanyaspor Başakşehir maçı ile başladı. Maçları naklen takip eden sporseverlere bir müjde de BeIN Sports bünyesindeki yeni dijital platform TOD Tv'den geldi. Platformda maçların ücretsiz olarak ekranlara geldiği bildirilirken öte yandan binlerce vatandaş "TOD TV nasıl, nereden üye olunur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, detayları paylaşmıştı. Peki, TOD TV nasıl, nereden üye olunur? İşte ücretsiz üyelik ekranı linki ve detaylar.

TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

TOD TV ücretsiz maç yayını yapacağını duyurmasıyla üyelik ekranı araştırmaları gündeme geldi. Bilindiği üzere depremzedeler için düzenlenen Omuz Omuza Yardım Kampanyası gecesinde yaptığı açıklama ile 3-13 Mart tarihlerinde iki hafta süre ile Süper Lig maçlarının ücretsiz olarak yayımlanacağı müjdesi verilmişti. Sporseverler şimdi TOD Tv ücretsiz üyelik ekranı ile maçları takip etmek üzere platforma üye oluyor. Peki, TOD TV nasıl, nereden üye olunur? İşte o detaylar.

TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

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TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç.

Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Satın almak istediğiniz paketi seçtikten sonra karşınıza gelen üyelik formuna bilgilerinizi girerek kolayca üye olabilirsiniz. Satın alacağınız paket kapsamındaki tüm içerikleri web'den, cepten, tabletten veya Smart TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.

TOD TV ücretsiz üyelik ekranı linki! TOD TV nasıl, nereden üye olunur?

Ücretsiz Süper Lig Kampanyası 25.12.2022 saat 23:59'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz www.todtv.com.tr web kampanyasıdır. Kampanyadan faydalanabilmek için satın alma işlemlerinizi www.todtv.com.tr üzerinden yapmak zorunldur. Üyelik ve satın alma işlemleri sırasında iletişim izni vermek ve kredi kartı bilgilerini girerek satın alma için ön kayıt oluşturmak gereklidir. Satın alma ön kaydı 25.12.2022 saat 23:59'a kadar iptal edilebilir.

25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal eden kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmez. 25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal etmeyen kullanıcılardan 26.12.2022 tarihi itibariyle satın alma talimatı verdikleri Aylık ya da Sezonluk Süper Lig paketinin ücreti tahsil edilir.

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