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Haberler Yaşam Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 06.06.2021 17:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 17:58

'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!

Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, , ve artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki 'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.

Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!

Hurda 'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!

'ın kare kare değişimi...

Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!
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Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!
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