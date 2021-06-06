HaberlerYaşamTofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 06.06.2021 17:55Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 17:58
Tofaş'ın klasik modeli geri döndü! Görenleri şaşkına çevirdi!
Halk arasında kuş serisi olarak bilinen, Şahin, Doğan ve Kartal artık üretilmemesine karşın, oldukça ilgi gören araçlar. Bu araçlardan temiz olanını bulmak çok zor. Bazı kişiler ise kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele çevirdi.