Haberler Yaşam TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:23

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

TOGG iş ilanları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye için tarihi anlardan biri geçtiğimiz günkü görkemli fabrika açılışıyla gerçekleşmişti. Yerli otomobil firması aynı zamanda binlerce vatandaş için de iş olanağı sağlayacak. Bu kapsamda "2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere fabrika Bursa'nın Gemlik ilçesinde açıldı. Peki, TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte ilanlar ve tüm detaylar.