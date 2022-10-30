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Haberler Yaşam TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:23

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

TOGG iş ilanları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye için tarihi anlardan biri geçtiğimiz günkü görkemli fabrika açılışıyla gerçekleşmişti. Yerli otomobil firması aynı zamanda binlerce vatandaş için de iş olanağı sağlayacak. Bu kapsamda "2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere fabrika Bursa'nın Gemlik ilçesinde açıldı. Peki, TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte ilanlar ve tüm detaylar.

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Yerli otomobil TOGG'un seri üretime başlayacak olmasıyla birlikte, 60 farklı ilanla binlerce kişiyi işe alınacak. Bu müjdeli haberle beraber ise başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neleridir?" soruları yanıt aramaya başladı. Ülkemizin ilk yerli otomobilinde seri üretim geçtiğimiz günkü fabrika açılımıyla resmen başladı. İşte TOGG fabrika işçi alımı ilanları ve tüm detaylar.

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

TOGG İŞ İLANLARI

PD Product Launch - BIW

TOGG'un Bursa Gemlik'te bulunan üretim tesisinde istihdam edilmek üzere "PD Product Launch - BIW" alımı yapılıyor.

Digital User Engagement (Gamification&Loyalty)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Digital User Engagement" alımı yapılıyor.

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TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

User Care Management

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "User Care Management" alımı yapılıyor.

Advanced Driver-Assistance System (ADAS)

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Advanced Driver-Assistance System" alımı yapılıyor.

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Risk Assessment and Internal Audit

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment and Internal Audit" alımı yapılıyor.

Budget & Reporting

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Budget & Reporting" alımı yapılıyor.

TOGG 55 farklı ilanla binlerce işçi alacak! 2022 TOGG işçi alımı yapılacak mı, iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

Risk Assessment /Insurance

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "Risk Assessment /Insurance" alımı yapılıyor.

IT Project Management

TOGG'un Gebze'de bulunan iş yerinde istihdam edilmek üzere "IT Project Management" alımı yapılıyor.

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