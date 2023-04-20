Haberler Yaşam Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:31

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Rize'de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, "Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün" diye konuştu.