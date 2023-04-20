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Haberler Yaşam Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:31

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Rize'de ilk kez sergilenen yerli ve milli otomobil Togg, halktan yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, "Çok heyecan verici bir şey, inanmayanlar gelsin görsün" diye konuştu.

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kırmızı renkli SUV modeli, ilk kez getirildiği Rize'de sergilenmeye başlandı. Sabah erken saatte Togg'u görmeye gelenler, aracın sergilendiği alışveriş merkezinin önünde toplandı.

Rizeliler'den Türkiye'nin gururu Togg'a yoğun ilgi | Video

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Gruplar halinde Togg'u yakından inceleme fırsatı bulanların bir kısmı şoför koltuğuna oturdu, bazısı da arka koltukları deneyimledi. Kent halkı, Togg'la bol bol fotoğraf da çektirdi.

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Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Aracı beğendiğini söyleyen üniversite öğrencisi Selvi Doğru, "Çok heyecan ve gurur verici bir his. Yerli malı haftasında evden yaptıklarımızı götürürdük ama artık arabamız var.

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

Yerli deyince aklımıza Bayraktar ve Togg geliyor. Yeni yerli gemimiz de limanda, bunlar çok gurur verici" diye konuştu.

Togg Karadeniz’de: İnanmayanlar gelsin görsün

'İNANMAYANLAR GELSİN GÖRSÜN'
Emre Mercan da araçla ilgili deneyimlerini anlatırken, "Bu anı bekliyordum. Dün akşam da rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm, o da Togg'un içerisinde yanımda otuyordu.

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