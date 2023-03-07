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Haberler Yaşam Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi
Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:55 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:55

Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi

Togg fiyatı ve satış tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle milyonların beğenisini kazanmıştı. Bu noktada Mart ayının da gelmesiyle "Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda; Mart sonu işaret edilmişti. Peki, Togg ne zaman satışa çıkacak, satış fiyatı ne kadar? İşte o detaylar.

Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg satış tarihi ve fiyatı ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de tüm Türkiye'ye tanıtılan ve gerek özellikleri gerek tasarımı ve renkleriyle göz kamaştıran elektrikli otomobil ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Togg ne zaman satışa çıkacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt vermiş ve Mart ayını işaret etmişti. Peki, Togg satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar.

Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi
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Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi
Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi
Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi
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