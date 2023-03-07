Togg ne zaman satışa çıkacak? Togg otomobil fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte satış fiyatı ve tarihi

Togg fiyatı ve satış tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştüren Togg, hem tasarımıyla hem de özellikleriyle milyonların beğenisini kazanmıştı. Bu noktada Mart ayının da gelmesiyle "Togg ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda; Mart sonu işaret edilmişti. Peki, Togg ne zaman satışa çıkacak, satış fiyatı ne kadar? İşte o detaylar.